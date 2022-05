Schiphol neemt maatregelen om dit weekend chaos te voorkomen

Luchthaven Schiphol lijkt lering te trekken uit de chaos die deze meivakantie is veroorzaakt door drukte op de luchthaven. Zes vluchten zullen dit weekend vanaf Rotterdam The Hague Airport vertrekken en er wordt extra personeel ingezet.

Het gaat dan ook om personeel dat normaal op kantoor werkt, laat de luchthaven weten. Om reizigers die buiten de terminal moeten wachten tegemoet te komen, wordt een overkapping geplaatst. Schiphol belooft de wachttijden zo beperkt mogelijk te houden en verwacht op basis van vorige week dat verreweg de meeste reizigers hun vlucht halen.

Schiphol verwacht op zaterdag 57.000 en op zondag 63.000 vertrekkende passagiers. De luchthaven is deze week in gesprek gegaan met luchtvaartmaatschappijen. Corendon zal op zaterdag twee en op zondag één vlucht vanaf Rotterdam The Hague Airport laten vertrekken, Transavia moet dat op zondag voor één vlucht regelen en Tui op beide dagen voor één vlucht.

Vluchten schrappen

Een week geleden werden nog vluchten geschrapt om de drukte te beperken. Het is de hele meivakantie al raak op Schiphol. Door personeelstekort en een 'wilde staking' van het grondpersoneel stonden passagiers uren in de rij en hadden vluchten vertraging of moesten geannuleerd worden.