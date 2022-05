Zeehond Jet test nieuwe zender die haar gedrag nauwkeurig volgt: "We zijn erg benieuwd"

Na een revalidatie van ongeveer twee maanden wordt zeehond Jet vandaag weer terug in het water gezet, nadat ze is behandeld voor een longworminfectie. En daar zijn haar dierenverzorgers natuurlijk heel blij mee, maar dit keer nog ietsje extra. Jet zwemt namelijk weg met een gloednieuwe zender, die haar zwem- en eetgedrag maanden moet gaan volgen.

Ecomare test de komende tijd samen met Wageningen Marine Research een speciale zender om het gedrag van een zeehond te kunnen meten. Vroeger werd er al gebruik gemaakt van een antenne, die de zeehond kon volgen, maar deze zender kan ook bijhouden hoe vaak een dier hapt naar een prooi. "Zo kun je zien of ze actief aan het jagen zijn", vertelt Hilde Smit, dierenverzorger bij Ecomare.

Ecomare is blij met de zender die dit jaar op meerdere zeehonden wordt uitgevoerd. "Hartstikke interessant", vertelt Hilde, "zo kan je ook weer leren wat een dier doet als hij ziek is geweest en weer terug de zee in gaat."

Lijm

De zender wordt met een speciale lijm vastgemaakt aan de haren op de rug. "Het dier heeft geen last van de zender, hij kan er zelf niet bij en hij hoeft er ook niet op te liggen", aldus de dierenverzorger. Na een paar maanden vallen de haren van het diertje uit en dan laat de zender ook weer los.

De komende tijd wordt een spannende tijd voor Ecomare en Wageningen Marine Research. Dan stroomt de eerste data binnen die is verzameld op de zender van Jet. "We zijn erg benieuwd wat Jet allemaal gaat doen vanaf vandaag."