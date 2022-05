Egmondse verdachte van duinmoord zit nog maanden vast

De 29-jarige Egmonder die verdacht wordt van moord of doodslag op de 56-jarige Peter Langenberg uit Alkmaar blijft nog 90 dagen langer in voorarrest zitten. Dat heeft de rechtbank zojuist bekendgemaakt. De Alkmaarder werd op Paaszondag dood en ontkleed de duinen gevonden.

90 dagen is het maximaal aantal dagen dat iemand kan worden vastgehouden in voorarrest. Waarom de verdachte zoveel langer vast moet zitten, meldt de rechtbank niet. Maar blijkbaar is er genoeg bewijs om de verdenking moord/doodslag te ondersteunen.

Het Openbaar Ministerie laat aan NH Nieuws weten dat de verdachte nog steeds 'in alle beperkingen zit', wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Paaszondag

Het is zondag 17 april als rond 15.30 uur als in de Wimmenummerduinen het levenloze en ontklede lichaam wordt gevonden van Peter Langenberg.

De politie maakt al snel bekend dat het om een misdrijf gaat en dat de vindplaats een 'mannenontmoetingsplek' zou zijn. Vijf dagen later wordt de man uit Egmond aan Zee opgepakt.

Dorpsbewoners vertellen aan NH Nieuws 'precies te weten om wie het gaat'. 'Hij is in ieder geval geen geboren Egmonder, en volgens mij woonde hij bij zijn vader in huis', aldus één van hen.

