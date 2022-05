Bierbrouwer Bas blij met gouden en zilveren prijzen: 'Er is keihard voor gezwoegd'

De lokale Gooische Bierbrouwerij heeft een gouden en zilveren medaille binnengesleept bij de Dutch Beer Challenge. Brouwer van dienst Bas Overbeeke hangt zelf al jaren letterlijk boven de vaten bier. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag vertelt de brouwer enthousiast over hoe ze deze prijzen hebben binnengehaald.

Het Gooisch Zwart won de eerste plaats in de categorie Innovatie/Speciaal (minder dan 6 abv) en het Gooische Goud won zilver in de categorie Blond Pils. In Rotterdam deden 144 Nederlandse brouwerijen mee aan de challenge. Gezamenlijk hebben ze maar liefst 550 bieren ingestuurd.

"We stonden te springen in de brouwerij. Het was een hele mooie vangst", laat de blije brouwer weten. "Er is keihard voor gezwoegd." De brouwerij werkt al jaren met lokale boeren. Zo worden de tripel en saison gebrouwen met Sint Jans-rogge uit Laren. "Nu brouwen wij bieren met granen uit Laren."

Er zit nog een mogelijke prijs voor de brouwerij in de koker, de zogenaamde Mitra Award voor het beste bier van Nederland 2022. Overbeeke denkt ook deze prijs wel binnen te kunnen slepen. "Als je goud wint, wordt je automatisch ingeschreven voor de Mitra Award."

Binnenkort moeten de gouden en zilveren plaatjes van Dutch Beer Challenge op de flesjes van de brouwerij verschijnen.

