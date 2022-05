Alkmaarse 'poffertjeskoning' Tinus Beekvelt (72) opent Kaasmarkt voor pensioen

Poffertjeskraamhouder Tinus Beekvelt luidde vanmorgen de kaasmarktbel; hét teken dat de Alkmaarse Kaasmarkt kon beginnen. Beekvelt verkoopt al ruim 55 jaar poffertjes, waarvan zeker de laatste veertig jaar in Alkmaar. Zijn kraam op het Canadaplein is bekend in de wijde omtrek. De markante koopman stopt op 72-jarige leeftijd met zijn werkzaamheden.

Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Eerst stond zijn kraam op de Platte Stenenbrug, later vond hij zijn standplaats op het Canadaplein. De poffertjeskraam is een echt familiebedrijf dat wel 156 jaar terug gaat (vijf generaties).

De zesde generatie is inmiddels in het bedrijf gestapt en exploiteert meerdere poffertjeskramen op Nederlandse kermissen. Ook in Alkmaar was Beekvelt een graag geziene gast én collega op de kermis.

Overgewaaid uit Parijs

Rond 1850 kwamen de eerste poffertjessalons overgewaaid uit Frankrijk en België. Martinus Beekvelt kocht in 1865 zijn eerste poffertjeskraam en reed hiermee op de Nederlandse kermissen. Deze salon werd Beignet en Wafelsalon genoemd. Onder de gasten bevonden zich vele adellijke personen die op een hoffelijke manier werden ontvangen.

In de salons konden zij zich in de 'Chambre Separé' terugtrekken en genieten van de lekkernijen die werden geserveerd. Pas later werd het assortiment uitgebreid met poffertjes. Het recept is al eeuwen oud, maar is nog steeds hetzelfde. Generatie op generatie is het vakmanschap overgedragen.