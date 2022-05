Corendon wil Schiphol-chaos vermijden en wijkt uit naar Duitsland

Luchtvaartmaatschappij Corendon laat passagiers vanwege de problemen op Schiphol nu ook vanaf vier luchthavens in Duitsland vertrekken. Het gaat in totaal om 100.000 vliegvakanties die vanaf vandaag worden aangeboden.

De luchthavens liggen net over de grens met Duitsland. Het gaat om Münster/Osnabrück, Weeze, Düsseldorf en Keulen. De aangeboden vluchten gaan vanaf 13 mei naar zonnige bestemmingen als Turkije, Spanje en Griekenland.

'Zonder stress'

Oprichter van Corendon Atilay Uslu heeft naar eigen zeggen moeten concluderen dat 'uitbreiding vanaf Schiphol of regionale luchthavens in Nederland er deze zomer niet in zit'. "Daarom zijn we over de grens gaan kijken", licht hij toe in een verklaring. Duitsland is een logische keuze, omdat de Turkse zuster-airline van Corendon al vluchten vanaf Duitsland laat vertrekken.

"We hebben afgesproken dat we per direct 100.000 stoelen kunnen inzetten voor de vliegvakanties voor onze Nederlandse en Belgische vakantiegangers naar populaire zonbestemmingen. Zonder stress en lange wachtrijen", aldus Uslu.