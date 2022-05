Christel en Siem zeggen na twintig jaar sporthal De Zien adieu: "De mensen zijn familie geworden"

In de 22 jaar dat ze sporthal De Zien in Uitgeest hebben geëxploiteerd, zijn Siem en Christel Mol vergroeid geraakt met het sportleven van Uitgeest. Toch zetten ze er een punt achter. 30 juni is officieel hun laatste werkdag, maar de 'afscheidstournee' is al in volle gang.

"Ik kreeg ineens een brok in mijn keel. Dat had ik niet verwacht." De sporthal is hun thuis geworden, verklaart Christel de gevoelens van haar man. "We hebben hier zó veel mooie uurtjes doorgebracht. Dat gaan we straks best missen. En dan vooral de mensen. Die zijn toch een beetje familie geworden."

Als nuchtere Westfries, hij komt van origine uit Bovenkarspel, had hij niet gedacht dat het afscheid hem zou emotioneren. Maar toen Siem vorige week even de aandacht vroeg om een paar woorden te richten tot de vaste vrijdagavondgroep, zag hij in een flits 22 jaar jaar aan zich voorbij gaan.

Vraag tennissers, basketballers, biljarters, darters, zaalvoetballers of wat voor sporters dan ook naar het echtpaar Mol en ze beginnen spontaan te vertellen over hun hartelijkheid. Met Siem en Christel achter de bar is een wedstrijd in De Zien als thuiskomen. Siem: "Mooi is dat. Dat doet me goed. Het geeft voldoening dat kennelijk een bijdrage levert aan hun plezier."

Vooral Siem had nooit durven dromen dat het veelzijdige leven van een sporthalexploitant hem zó goed zou bevallen. Hij had ruim twaalf jaar bij de Hoogovens gewerkt voordat hij hier met zijn Christel aan de slag ging. Ervaring als gastheer, een belangrijk onderdeel van de job, had hij niet. Heel anders dan Christel. Haar ouders exploiteerden sportcentrum Heemskerk.

"Het is mij met de paplepel ingegoten", zegt ze. "Toch was het een groot avontuur toen we hier begonnen. Dankzij mijn vader konden we dit kopen. Daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. Hij is overleden. Jammer dat hij niet kan meemaken dat we hier afscheid nemen. Gelukkig is mijn moeder er wel bij."