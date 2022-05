Burgerplan: kant-en-klare huizen op overbodige voetbalvelden in Velsen

Een oplossing met alleen maar winnaars, denkt IJmuidenaar Ab Ras: kant-en-klare jongerenwoningen op de plaats van overbodige Velsense voetbalvelden. Volgens hem levert het alle betrokkenen iets op: jongeren een huis, de gemeente geld en voetbalclubs een nieuwe kantine of andere faciliteiten. Komende week licht Ab zijn plan toe in de gemeenteraad.

Het is misschien niet groot, maar je kunt er als jongere mee uit de voeten, qua ruimte en ook qua geld, denkt Ab: "Als je een huis van die grootte koopt, zit je er misschien voor vier- vijfhonderd euro in de maand. Ik hoef niemand te vertellen wat je daarvoor in de vrije sector moet betalen, dan ben je aan de beurt. Dat geld hebben jongeren en starters niet."

Hoe dan precies? Ab: "Wat ik in mijn hoofd heb, zijn houten woningen die een bedrijf kant-en-klaar bouwt. Eén zo'n huis is drie verdiepingen van vijf bij vier vierkante meter, met in totaal 55 vierkante meter woonoppervlak (zie afbeelding, red)."

Het is een simpele rekensom voor Ab: voetbalvelden zijn er méér dan genoeg in de gemeente Velsen, en huizen zijn er veel te weinig. "Dat zie ik als ik, zoals iedere IJmuidenaar doet, een rondje door het dorp ga."

De gemeente kan een deel van de winst weer terug laten vloeien naar de clubs, denkt Ab, die zegt redelijk thuis te zijn in het Velsense voetbalwereldje: "Een nieuwe kantine of accommodatie, daar zitten de meeste clubs toch om te springen. De velden daarentegen, worden ook in het weekend weinig gebruikt. En de clubs zullen de komende jaren in ledenaantal niet groeien, dat maak je mij niet wijs."

Zelf is Ab in ieder geval overtuigd van zijn idee, dat hij donderdag toelicht bij de gemeenteraad. "Als de gemeente wat wil, dan moet het op deze manier. Want anders lukt het niet. Als je een andere manier weet, dan hoor ik die graag."

Dat is natuurlijk te veel van het goede, realiseert Ab zich, "Als je een veld volbouwt met jongerenwoningen, krijg je een soort ghetto. Maar begin nou eens met tien of twintig, dóe wat. Ga niet wachten, wachten, wachten."

De berekeningen

Dit zijn de berekeningen zoals Ab Ras ze donderdag aan de gemeenteraad voorlegt.

Sportpark Driehuis: RKVV Velsen 4 velden

Sportpark de Elta: Terrasvogels 2 velden

Sportpark Zeewijk: SVIJ 4 velden, waarvan 1 buiten het hek

Sportpark Zeewijk: Stormvogels 3 velden

Sportpark Waterloo: Waterloo 2 velden

Sportpark IJmuiden: IJmuiden 5 velden

Totaal 21 velden

Velsen/Terrasvogels zouden aan 5 velden voldoende hebben

SVIJ/Stormvogels zouden aan 4 velden voldoende hebben

IJmuiden/Waterloo zouden aan 5 velden voldoende hebben

Totaal 14 velden

602 jongeren/starters woningen

Fabrieksmatig gebouwde woning met 55 m2 woonoppervlak op 3 verdiepingen kost €

150.000,- incl. fundering en berging.

20 m2 Woning 5 meter breed, 4 meter diep

40 m2 Tuin voor 5 x 4 voor en achter 5 x 4

60 m2 per woning

65 m2 openbaar terrein per woning

Totaal 125 m2 per woning

Totaal 21 velden in de gem. Velsen en dat zouden er 14 kunnen worden.

Voetbalveld 90 x 120 m = 10.800 m2 gedeeld door 125 maakt 86 woningen per veld.

Uitgaande van een grondprijs van € 400,- per m2 x 60 maakt een grondprijs per woning van

€ 24.000,-. Kosten woning € 150.000,- maakt totaal € 174.000,-

Bij een grondprijs van € 800,- per m2 wordt dat € 198.000,-

Lening van € 174.000,- over 25 jaar zal € 7.308,- per jaar zijn of € 609,- per maand bruto.

Bij een lening van € 198.000,- is dat € 7920,- per jaar en € 660,- per maand bruto.

Bij een grondprijs van € 400,- per m2 is de opbrengst per voetbalveld

€ 2.064.000,-

Bij een grondprijs van € 800,- per m2 is de opbrengst per voetbalveld

€ 4.128.000,-

Er blijven 7 velden over x € 2.064.000,- is een opbrengst van € 14.448.000 en bij

€ 4.128.000,- is dat € 28.896.000,-

Bijdrage nieuwe accommodaties 3 x € 1.500.000,- maakt € 4.500.000,-

Aanleg/verplaatsen velden € 5.000.000,- maakt totaal € 9.500.000,-

Bruto opbrengst plan tussen € 4.948.000,- en € 19.396.000,- en per veld

€ 706.860,- en € 2.770.860,-