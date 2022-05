Eerste Oekraïense vluchtelingen betrekken Zaanse cruiseboot

Een groep vluchtelingen uit Oekraïne zijn gisteren aangekomen op de Zaanse cruiseboot. Ze kunnen minimaal een jaar op de boot verblijven. De vluchtelingen worden verdeeld over twee cruiseboten, maar omdat de tweede boot nog even op zich laat wachten was het nog even puzzelen. In totaal zullen er ongeveer 150 Oekraïners worden gehuisvest op de boten.