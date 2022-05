De Peiling: ik meld me af voor Moederdag

Gezinnen komen voor in alle vormen en maten. Denk aan gezinnen met twee moeders, twee vaders, bonusmoeders, of een-ouder gezinnen. Het 'traditionele' gezin is niet meer de maatstaf. Mede daardoor kan niet iedereen zich vinden in het concept Moederdag. Vrouwen storen zich bijvoorbeeld aan de reclame omdat ze geen kinderen hebben of kunnen krijgen. Ook vrouwen van wie hun eigen moeder overleden is, vinden het pijnlijk.

Het cosmeticabedrijf The Body Shop komt daarom met een afmeldknop voor Moederdag-reclame. Het is een grote en belangrijke stap voor het bedrijf. Het is een breuk met de allesoverheersende norm van het 'klassieke' gezin. Ook beautybedrijf Rituals en Topbloemen hebben inmiddels zo’n afmeldknop.

Wat vind jij van Moederdag? Kun jij je vinden in het concept, of vind je het irritant en misschien wel achterhaald?