Aalsmeers team redt leven tijdens Vrijheidsestafette

De zestien lopers die, net als deelnemers uit tientallen andere gemeentes, het vrijheidsvuur woensdagavond ophaalden in Wageningen, lopen die nacht in estafettevorm naar Aalsmeer. Een bus met daarin alle lopers die op dat moment niet in actie hoeven te komen en een aantal stafleden, rijdt van wisselstop naar wisselstop. Op de Grebbeberg in het Utrechtse Rhenen gaat het goed mis.