Ook doven konden genieten van muziek Bevrijdingspop: "Ben speciaal naar Haarlem gekomen"

Bevrijdingspop Haarlem heeft zo'n 142.000 bezoekers getrokken. Daarmee is deze editie niet het meest drukke festival ooit geweest. Naast bands als Krezip en Goldband was er een kinderfestival, het 5voor5-moment en er waren tolken die de liedjes vertaalden, zodat ook dove mensen van het festival konden genieten.

Zonder dat je ook maar iets kunt horen, toch met volle teugen genieten van muziek. Het kon gisteren op Bpop in Haarlem. Speciaal voor doven en slechthorenden waren er drie tolken Nederlandse Gebarentaal die de nummers vertolkten.

Hierdoor was Noah Di Febbo (24) speciaal naar Haarlem gekomen om te genieten van de muziek. "Ik ben slechthorend geboren en twee jaar geleden plots doof geworden. Zes jaar eerder ben ik nog wel eens naar een concert gegaan, maar dit in Haarlem was een totaal nieuwe ervaring."

Speciaal naar Haarlem

Noah woont in een Utrechts studentenhuis. Toen hij hoorde dat er in Haarlem tolken Nederlandse Gebarentaal zouden zijn om de liedjes van onder andere Maan en Suzan & Freek te vertalen, besloot hij samen met een vriend de trein in te stappen.

"Voor mij is zo'n tolk belangrijk", laat Noah weten. "Ik kan de bass wel voelen, maar alleen met bass kom je er niet. Je wilt weten waar de liedjes over gaan en welke emotie erin zit."

Tekst gaat door onder de foto