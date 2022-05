Spiksplinternieuwe woning, maar geen containers, speeltuin of kinderopvang in de buurt

Daarnaast beloofde de gemeente bij oplevering zeven jaar geleden al dat er binnen zes maanden speeltuintjes geplaatst zouden worden, gezien de wijk veel jonge gezinnen aantrekt. "Uiteindelijk werd aangegeven dat deze pas in de zomer van 2018 geplaatst zouden worden. Tussen 2018 en heden zijn er uiteindelijk maar een aantal speeltuintjes gebouwd. Speelplekken die wel in de bouwtekeningen stonden lieten zo lang op zich wachten dat de bewoners zelf maar een geïmproviseerde speeltuin hebben neergezet", aldus Elfers, die door middel van schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders opheldering heeft gevraagd over meerdere misstanden binnen dit nieuwbouwproject.

Raadslid Nikkie Elfers van Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP) onderschrijft dat. De eerste woningen werden in 2015 opgeleverd, maar de eerste voorzieningen voor het wegbrengen van je afval werden pas in de zomer van 2020 geplaatst. Bewoners moesten al hun afvalsoorten (bijvoorbeeld glas, karton en GFT) daarvoor gemiddeld 4,5 kilometer verderop wegbrengen, in andere wijken.

Maar ook in de jonge wijk Tudorpark in Hoofddorp is volgens bewoners onvoldoende daadkracht getoond bij het invullen van de voorzieningen in de wijk.

In Weesp is dit een bekend probleem: de nieuwbouwwijk Weespersluis trekt handenvol jonge gezinnen aan, maar het regelen van voldoende kinderopvang blijkt een flinke kluif voor de gemeente. Ouders moeten noodgedwongen uitwijken naar kernen in de buurt, maar ook daar is het vinden van een plekje al niet makkelijk. De wijk heeft nu - na een paar jaar wachten - toch zelf een kinderopvang, maar die heeft lang niet genoeg plekken om alle kinderen op te vangen.

Maatschappelijke voorzieningen zijn bijvoorbeeld de huisarts, een sportgelegenheid, en kinderopvangen en scholen. Een deel daarvan wordt betaald met publiek (gemeente)geld, een ander deel indirect door de burger door bijvoorbeeld lidmaatschapskosten of via de zorgverzekering. De gemeente heeft voor sommige voorzieningen (zoals bibliotheek, buurthuis en gymlokaal) een volledige verantwoordelijkheid. Bij scholen is de gemeente alleen verantwoordelijk voor het regelen van de accommodatie.

Waarom worden die voorzieningen niet bijgebouwd?

Volgens Joey Engelen, adviseur voor een toekomstbestendige leefwereld bij bureau Over Morgen, is een simpele verklaring dat de druk op de woningmarkt te hoog is. "Er wordt vanuit de politiek enorme druk gezet op 'we moeten zo veel mogelijk woningen bouwen', en dat gaat ook allemaal in enig tempo. Dat is logisch, maar daardoor kan het zo zijn dat de kwaliteit van de leefomgeving die we met z'n allen zouden willen, dus inclusief maatschappelijke voorzieningen, met mobiliteitsoplossingen en klimaatadaptatie, dat dat af en toe wordt weggestreept als het project wordt ontwikkeld. De grond moet uiteindelijk ook wat opleveren."

Zo leveren woningen en bedrijfsruimte het meest op voor de ontwikkelende partij, en maatschappelijk vastgoed als scholen, huisartsen of kinderopvang minder. "Maar de gemeente en de ontwikkelende partij hebben wel een verantwoordelijkheid om gedegen wijken te ontwikkelen, met maatschappelijke woonvoorzieningen", aldus Engelen.

Wat zouden gemeenten dan wel moeten doen?

Volgens Engelen moeten gemeenten op hun strepen staan en bij het ontwikkelen van de omgevingsvisie al aangeven dat leefbaarheid van nieuwbouwwijken prioriteit heeft. "Soms is dat ook gewoon keihard tegen een projectontwikkelaar zeggen: 'jij mag hier ontwikkelen, maar zo veel procent moet dan wel maatschappelijk vastgoed zijn'. Dat hebben we de afgelopen jaren onvoldoende gedurfd, we hebben te veel overgelaten aan de projectontwikkelaar en als overheid onvoldoende durven zeggen dat we ook een andere projectontwikkelaar kunnen zoeken."

"Het ontwikkelen van een leefbare wijk is niet zo moeilijk, maar je moet er in de planvorming wel rekening mee houden. Je moet ervoor willen betalen, want uiteindelijk heeft het wel maatschappelijke waarde."