Kunstenares tovert saaie bouwkeet van zus om tot prachtig landschap: "Geweldig"

Toen kunstenares Astrid van Elsas te horen kreeg van haar zus dat zij de saaie bouwkeet artistiek mocht verfraaien, twijfelde ze geen moment. En zoals een kunstenaar dat wel vaker overkomt, raakte ze in de ban van het uit de hand gelopen hobbyproject. "Inmiddels ben ik al 40 uur bezig geweest met de muurschildering, maar halverwege dacht ik wel: 'Waar ben ik aan begonnen?'"

Kunstenares Astrid van Elsas maakte van de saaie bouwkeet van haar zus een prachtige natuurlijke oase - Leonie Hooyberg

Van Elsas (53) woont sinds 2004 in Benningbroek en heeft daar ook haar eigen atelier waar ze les geeft in schilderen, glaskralen en keramieken. Toen ze hoorde dat haar zus Leonie Hooyberg vlak naast haar kwam te wonen aan de Stationsbuurt, was ze dolblij. "Hemelsbreed woont ze nu maar een paar honderd meter van mij vandaan", lacht de kunstenares. "De verbouwing van hun huis duurt nog wel even en daarom hadden ze een bouwkeet gehuurd om tijdelijk in te wonen. Ze vroeg mij de keet wat op te fleuren, maar dat 'beetje opfleuren', is inmiddels flink geëscaleerd tot een enorme muurschildering." Helemaal af De kunstenares heeft inmiddels de zijkant en de voorkant van de bouwkeet helemaal af. Vrijdagmiddag legde Van Elsas de laatste hand aan de waterval. "Ik heb in totaal zo'n 50 uur aan het project gewerkt."

(Links) Astrid van Elsas en (rechts) zus Leonie Hooyberg staan samen naast de gepimpte bouwkeet - Astrid van Elsas

Het is de eerste keer voor de kunstenares dat ze zo'n grote muurschildering maakt. "Het begin was wel even een flinke uitdaging", vindt Van Elsas. "Daarom dacht ik ook: ik maak een landschap. Want daar kan je nog in variëren, terwijl je het maakt." Bouwkeet trekt bekijks Leonie Hooyberg verhuisde vorige week zaterdag vanuit Oosthuizen naar Benningbroek. Ze weet nog goed hoe het idee van de muurschildering tot stand kwam. "Ik wilde absoluut niet in een Bam-keet gaan zitten. Dus toen ik mijn zus vroeg een beschildering te maken, kwam ze met dit idee. Het is geweldig om te zien!"

De bouwkeet voor de beschilderingen van de kunstenares - Astrid van Elsas

De bouwkeet na de beschilderingen van de kunstenares - Astrid van Elsas

Zelfs de buren van Hooyberg viel de muurschildering al positief op. "Zij hebben al aangeven dat de bouwkeet mag blijven staan", lacht Hooyberg. Officieel heeft het pas verhuisde stel een vergunning van twee jaar voor de bouwkeet, maar ze verwachten dat de woning volgend jaar bewoonbaar zal zijn. "Of de bouwkeet dan blijft staan, weet ik nog niet", concludeert Hooyberg.