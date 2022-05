Eindelijk weer een kortebaandraverij in Wognum: "Onwijs blij dat het nu weer kan"

Na twee coronajaren krijgt Wognum dan toch eindelijk zijn vijfenvijftigste kortebaandraverij. Want over 21 dagen – op vrijdag 27 mei – is het zover: er wordt weer 'gedraafd' in het hart van het dorp. Tot blijdschap van zo ongeveer heel Wognum. "Het dorpsgevoel bloeit weer op."

Twee jaar lang gooide corona roet in het eten, maar het 'kortebaancircus' vindt nu weer gewoon plaats. Dat betekent dat inwoners van Wognum tijdens het kermisweekend weer kunnen genieten van dit spektakel, dat elk jaar druk wordt bezocht. "Het is een begrip in Wognum. Het trekt duizenden bezoekers", zegt Jan Ootes, voorzitter van de stichting Kortebaandraverij Wognum.

Ook uit het dorp komen veel positieve reacties binnen. "Iedereen staat te springen. Het dorpsgevoel bloeit weer op. Het hoogtepunt van de kermis, die elkaar daar ontmoeten."

De inschrijving is geopend, er kunnen 24 paarden meedoen. De aanvang op de Kerkstraat is om 13.00 uur. De eerste start valt omstreeks 13.30 uur.

Tweede van het seizoen

Wognum is de tweede kortebaandraverij van het seizoen, dat begint op zaterdag 14 mei in Assendelft. In Wognum staan twee grote LED-schermen voor het publiek. Er is opnieuw een sponsortent langs de baan en liefhebbers kunnen een weddenschap plaatsen aan beide kanten van de Kerkstraat.

Ook is er een kindertoto. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen de advertentie in de kermiskrant uitknippen, invullen en inleveren tot en met woensdag 25 mei bij Keurslagerij Kok aan de Kerkstraat.

Wognum is de eerste draverij in West-Friesland. In Venhuizen vindt de draverij op 7 juni plaats. Die in Enkhuizen is op 15 september en die van Medemblik op 19 september.