Lichte stijging klanten Voedselbank Naarden-Bussum: "Toch maken we ons zorgen"

Het aantal klanten bij voedselbanken in de provincie stijgt door de inflatie, duurdere gasprijzen en niet stijgende lonen. In t'Gooi is er echter sprake van 'een lichte stijging' in de groei van aanmeldingen. Waar dat aan ligt? "De gemeente heeft de laatste jaren vooral preventief ingezet, zodat ze snel bij de mensen zijn die hulp nodig hebben. Dat heeft het effect dat mensen vaak niet echt in de ellende komen en bij de voedselbank hoeven aan te kloppen", vertelt voorzitter van de voedselbank Naarden-Bussum Paul Konings op NH Radio.

Steeds meer mensen in de provincie kampen met financiële problemen en kloppen aan bij de voedselbank. Volgens Paul Konings, voorzitter van de Voedselbank in Naarden-Bussum, is dat niet gek want 'de kloof tussen arm en rijk groeit nog steeds hard'. Bij hun eigen voedselbank kaart hij aan, is het op dit moment rustig, maar vragen ze zich af of dit slechts stilte voor de storm is.

"Bij ons nemen de klanten ook toe. Het is wel zo dat wij in tweeënhalf jaar ongeveer gehalveerd zijn qua aantal klanten, dus het dieptepunt hebben we gehad. We zien dat we weer licht aan het groeien zijn en dat is natuurlijk wel waar je je zorgen over maakt", benadrukt Konings. "Zeker als je kijkt wat er in de samenleving allemaal gaande is."

