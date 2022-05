18-jarige Madeleine wint internationaal debattoernooi: "Discussieer thuis ook graag"

Madeleine Tempelman (18), leerling van het Vossius Gymnasium, werd afgelopen weekend uitgeroepen tot winnaar van een internationaal debattoernooi. Ruim 120 scholieren van over heel de wereld kwamen bij elkaar in Kopenhagen om te debatteren.

Al sinds haar veertiende is Madeleine bezig met debatteren. "Ik heb een oudere broer en zus, thuis discussiëren we graag. Als ik mijn ouders moet geloven, zeggen ze niet vaak genoeg nee."

Mensen die goed kunnen debatteren komen wel eens terecht in politiek Den Haag. Toch ziet ze zichzelf later daar niet rondlopen. "Ik vind het leuk om iemand te overtuigen. In de politiek praten ze de hele dag, maar ze overtuigen elkaar niet. Ze blijven bij hun eigen standpunt."

Lastige onderwerpen

De debatten tijdens het toernooi gingen onder meer over kunstmatige intelligentie in het rechtssysteem en het Europees migratiebeleid. "Lastige onderwerpen", aldus Madeleine. "Sommige stellingen krijg je ook pas een uur van te voren. Je probeert je dan zo goed mogelijk voor te bereiden."

Na de voorrondes behaalden Madeleine en haar teamgenoten de kwartfinales. Daar versloegen zij hun tegenstanders uit Hongarije, en ook de halve finale wonnen zij. In de finale versloegen zij uiteindelijk een team uit Israël.

Blij verrast

Zelf was ze blij verrast toen ze werd uitgeroepen als winnaar van het toernooi. Wat haar zo goed maakt, weet ze zelf niet precies. "Er waren ook mensen waarvan ik dacht: 'Jeetje, wat ben jij goed'. Dus ik vind het lastig om te zeggen. Wel vind ik het heel leuk om dit te doen."

De deelname aan het toernooi was ter voorbereiding op de Wereldkampioenschappen Debatteren voor Scholieren, die aankomende zomer plaats zal vinden.