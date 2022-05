De oorlogsverhalen van de Dam: van het Snotneusje tot onderduiken in het paleis

Oorlog op de Dam, dat is het thema van Bevrijdingsdag dit jaar. En dus worden vandaag de verhalen verteld die zich op en rondom de Dam afspeelden in de oorlog. Zo zijn er oude foto's te zien van het plein, het paleis, en van het Snotneusje, het draaiorgel dat op 7 mei 1945 op de Dam stond, toen de Duitsers begonnen te schieten op de menigte die de bevrijding vierde.

"Dit is het Snotneusje, het kleine draaiorgel", zegt Marysa Otte van het Amsterdam Museum, dat het orgel in beheer heeft. "De kogels kwamen zo het draaiwerk van het orgel in. Je ziet hier nog een kogel zitten als je goed kijkt. Na de oorlog is het draaiorgel opgeknapt en gingen ze er gewoon weer mee spelen."

En dat gebeurde vandaag dus weer, op die historische plek. Maar er zijn ook hele andere verhalen vandaag. Zoals dat van Willemijn Perfors. Zij werd geboren in het paleis op de Dam, omdat haar vader daar opzichter was. Ze woonde er 27 jaar en vandaag keert ze er terug om haar bijzondere verhaal te vertellen. "In feite was het natuurlijk normaal, want waar je woont dat vind je normaal. Maar ik besefte terdege dat het een heel bijzondere plek was, met mooie dingen."

Onderduiken in het paleis

Maar vooral wil Perfors het hebben over de daden van haar vader tijdens de oorlog. Want in het paleis, dat als een van de weinige plekken op de Dam niet bezet is geweest door de Duitsers, liet hij meerdere mensen onderduiken. "Hij vond het zelf niet prettig om erover te praten. Hij vond het niet nodig. Hij vond het heel vanzelfsprekend dat je hielp en deed wat je kon om de Duitsers tegen te werken." Door het verhaal van haar vader te blijven vertellen, blijft dat levend, hoopt ze.