Speeddaten met veteranen: "We moeten blij zijn met vrede, vrijheid en democratie"

Tijdens het Bevrijdingsfestival in Alkmaar vloeit het bier, treden artiesten op en laten kinderen zich schminken. Maar er kon ook 'gedatet' worden; met veteranen. Oud-onderofficier Johann de Jong vertelt waarom hij op het festival aanwezig is: "Mensen kunnen elkaar de meest wrede dingen aandoen en kunnen achteraf nooit vertellen waarom."

"Mensen willen vooral weten wat we hebben gedaan en waar we zijn geweest", vertelt de 66-jarige De Jong. "Mijn antwoord is dan: je gaat weg omdat je uitgezonden wordt door je regering. Om ergens te helpen vrede te bewaren of vrede te bewerkstelligen. Het werk kan van alles zijn: van het ontwapenen van militaristische groepen tot het begeleiden van verkiezingen."

"Mijn eerste keer op uitzending was een humanitaire missie, om Koerden uit de Noord-Iraakse bergen te begeleiden, die daar naartoe waren gevlucht onder het regime van Saddam Hoessein", vertelt De Jong. Hier was hij 'een maandje of vier' mee bezig: "We hielpen bij voedseldistributiecentra en het opzetten van tentenkampen voor vluchtelingen, dat soort werk."

De veteraan - die nu maatschappijleer geeft aan het Horizon College in Alkmaar - besluit als 15-jarige jongen bij defensie te gaan. Vervolgens gaat hij vanuit de mariniers vijf keer op missie. Zijn eerste is in 1991 naar Noord-Irak, zijn laatste in 2004 naar Bosnië. In de tussentijd gaat hij naar Cambodja, Haïti en de Perzische Golf.

Het was 'best een schok' voor de veteraan, toen hij aan zijn missie begon. "We waren eigenlijk nul voorbereid. Kwamen net van een trainingskamp in Noorwegen en gingen bij wijze van spreken van -20 naar +50 graden. Maar dat maakte het ook wel weer spannend en leuk."

In Cambodja was het anders: "Een jaar later gingen we daar naartoe. Sta je tussen gewapende groepen, die wel akkoorden ondertekend hadden, maar die je misschien wel moet ontwapenen." Of die groepen zich aan de afspraken zouden houden, was niet altijd duidelijk.

Vrede, vrijheid en democratie

Eén van de grootste lessen die de veteraan heeft geleerd 'is dat mensen elkaar de meest wrede dingen aan kunnen doen en achteraf nooit kunnen vertellen waarom'. "Het enige dat je daarvan leert, is hoe blij je moet zijn met wat wij hier hebben: vrede, vrijheid en democratie."

"Kijk nu ook naar wat er gebeurt in Oekraïne", vervolgt hij. "We kennen onze Westerse normen en waarden, maar zijn amper in staat om te helpen. Behalve dan een beetje ondersteunen met wapens."