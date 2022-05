Amsterdam NL V Bevrijdingsdag met een dubbele lading: "Als je kijkt naar Oekraïne dan is dit niet vanzelfsprekend"

De vlaggen hangen uit en op veel plekken in Amsterdam wordt na twee jaar corona groots uitgepakt met bevrijdingsfestivals. Maar, door de huidige oorlog in Oekraïne is het voor velen een Bevrijdingsdag met een dubbel gevoel.

Bevrijdingsfestival Ontsnapte Klanken op het Haarlemmerplein staat in het teken van naar Nederland gevluchte artiesten. Een van de optredens wordt verzorgd door de 10-jarige Veronika Morska, die in Oekraïne onder andere in de finale van The Voice Kids stond. Sinds de oorlog woont ze met haar familie in Nederland, maar ze hoopt snel terug te kunnen keren naar haar thuisland. "Ik ben emotioneel omdat er op dit moment oorlog is in mijn land, waar veel mensen overlijden. Ik zou het liefst Bevrijdingsdag in mijn eigen land vieren, maar ik ben heel dankbaar dat ik vandaag in een vrij en rustig land ben waar geen bommen vallen."

Quote "Nu zien we opeens in onze achtertuin: nee, vrijheid is helemaal niet normaal" Job Cohen - voorzitter Amsterdams 4 en 5 mei comité

Geluksvogels Ook Job Cohen, voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei comité, is vandaag onder andere op het Ontsnapte Klanken festival. Hij zegt dat we dit jaar extra stil moeten staan bij Bevrijdingsdag. "We leven hier al heel lang in vrijheid. Dat vinden we normaal, en nu zien we opeens in onze achtertuin: nee, dat is helemaal niet normaal. We zullen daar zelf ook over moeten nadenken wat een geluksvogels we zijn en hoe we dat blijven."

Dat onze vrijheid niet als normaal moet worden beschouwd vinden ook veel festivalbezoekers in het Westerpark. "Als je zo kijkt naar Oekraïne dan is dit echt niet vanzelfsprekend en mogen we dankbaar zijn hoe we hier met elkaar mogen leven", zegt iemand daarover. Een ander: "We vieren de vrijheid, die moet je koesteren. Dat zie je nu ook met de toestand in de wereld." Ook zijn veel bezoekers blij dat Bevrijdingsdag na twee jaar weer zonder corona beperkingen kan worden gevierd zoals vanouds. "Ik heb dit zo gemist de afgelopen jaren, dus het is fijn om er weer te zijn. Lekker wie je bent en waar je wil staan."