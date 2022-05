Duurzaamheid belangrijk thema op bevrijdingsfestival: "Het is hier brandschoon"

Deze bevrijdingsdag is niet alleen vrijheid, maar ook duurzaamheid een belangrijke boodschap op het Bevrijdingsfestival in Haarlem. Ilse Zaal, gedeputeerde economie van Noord-Holland, stelt dat duurzaamheid ook een vorm van vrijheid is. "Verduurzaming is ook vrijheid: vrijheid voor de omgeving, planten en dieren."