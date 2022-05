🔴Live: dansen, wandelen en vliegeren op Bevrijdingsdag in Amsterdam

Net als Koningsdag kan ook Bevrijdingsdag voor het eerst in twee jaar weer écht gevierd worden. In Amsterdam kun je dat onder meer dansend, etend, wandelend én vliegerend doen. Kijk hier live naar de festiviteiten in de stad.

We doen verslag vanaf de Dam. Het thema daar is Oorlog op de Dam, dat dit jaar door het Amsterdams 4 en 5 mei comité werd gekozen. Vanaf daar volgen we alle festiviteiten, optredens en bijeenkomsten in onder meer het centrum, West, Zuidoost en Noord.

In de studio hebben we verrassende gasten die praten over de politie in de oorlog, onderduiken in het Paleis op de Dam en de toekomst van Bevrijdingsdag. De uitzending duurt tot 19.30 uur.