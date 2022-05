Fritz Conijn maakt Alkmaarse verzetsheldenroute compleet: "Maakt geschiedenis tastbaar"

Bij het Fritz Conijntunneltje in Alkmaar is gistermiddag een paneel onthuld waarop het verhaal is te lezen van de verzetsstrijder naar wie het fietstunneltje is vernoemd. Het paneel werd onthuld door Doeko Bosscher, een familielid van Conijn die zijn verzetswerk tijdens de Tweede Wereldoorlog niet overleefde. Mediapartner Alkmaar Centraal was bij de onthulling.

Het paneel voor Conijn is het sluitstuk van een nieuwe verzetsheldenroute in Alkmaar.

Op verschillende plekken in de gemeente wordt inmiddels via de panelen verhalen verteld over de onderdrukking van de Duitse bezetter en het verzet daartegen. Het idee komt van de vorige waarnemend burgemeester Emile Roemer, nadat de gemeenteraad had uitgesproken dat er een gedenkplek moest komen voor de vermoorde verzetsstrijder Bram Daalder.

Het eerste paneel over Bram Daalder werd op 7 mei vorig jaar geplaatst in de Spoorbuurt. Met het paneel over Fritz Conijn is de route voltooid. Op de website 'Alkmaar op de kaart' is een route langs de panelen te downloaden.

Gevaarlijkste klusjes

Fritz Conijn was 22 jaar oud toen hij in de val liep bij een verzetsactie. Conijn was actief in verzetsgroepen in Alkmaar en verschafte hulp aan onderduikers. Hij nam deel aan overvallen op wapen- en bonnentransporten. Conijn nam de gevaarlijkste klusjes voor zijn rekening omdat hij niet wilde dat anderen die al een gezin hadden werden opgepakt als het mis ging.

Hij werd op 29 augustus 1944 gearresteerd bij een poging om de gevangengenomen Henri Scharrer vrij te kopen in Amsterdam. Op 6 september 1944 werd hij gefusilleerd te Vught. Na de oorlog werd hem postuum het Verzetskruis toegekend. De tragische, maar tegelijk bewonderenswaardige geschiedenis van de Alkmaarse verzetsheld is te lezen op het paneel op het grasveldje bij de fietstunnel.



"Ik ben blij dat we ons steentje kunnen bijdragen aan de herdenking van de mensen die omkwamen door hun verzetswerk. Door deze panelen maken we de geschiedenis tastbaar", zegt burgemeester Schouten in een korte toespraak bij de onthulling.