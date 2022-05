🔴Live: Vrijheidsloop in Amstelveen

Het thema vrijheid is door de oorlog in Oekraïne actueler dan ooit. Tijdens Bevrijdingsdag wordt in het Oude Dorp in Amstelveen om 21.00 uur stilgestaan bij de vrijheid. Het vrijheidsvuur wordt daar ontstoken en er is een Vrijheidsloop. Kijk hier live mee met de livestream van NH Nieuws en mediapartner AAN!