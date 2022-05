Alkmaarse verdachte (20) van steekpartij Enkhuizen vrijgelaten, blijft wel verdachte

De verdachte uit Alkmaar (20), die afgelopen dinsdag werd opgepakt na een steekpartij in Enkhuizen, is door de politie weer vrijgelaten. Wel blijft hij verdachte in de zaak.

Een uit de hand gelopen parkeerruzie mondde zondagavond aan het Poortland in Enkhuizen uit in een steekpartij. Hierbij werd een 50-jarige Enkhuizer in zijn zij gestoken, waarna hij zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht. Een overbuurman verleende eerste hulp. De verdachte uit Alkmaar sloeg op de vlucht en kon later worden aangehouden. Na drie dagen voorrarrest is hij weer vrijgelaten. Maar zo bevestigt een woordvoerder van de politie: "Hij blijft wel verdachte in deze zaak."