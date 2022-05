Oud-wereldkampioen wielrennen Harm Ottenbros (78) overleden

Harm Ottenbros is op 78-jarige leeftijd overleden. De wielrenner die in 1969 wereldkampioen op de weg werd is in zijn slaap overleden.

Ottenbros werd in Alkmaar geboren en beleefde zijn absolute hoogtepunt in het Belgische Zolder. Daar werd Ottenbros wereldkampioen wielrennen op de weg. Tot die tijd was hij een redelijk anonieme wielrenner. Hij verving tijdens de wedstrijd Jan Janssen, de tourwinnaar van een jaar eerder.

Het WK zou eigenlijk de wedstrijd van Eddy Merckx moeten worden. In het peloton was duidelijk dat niemand dat wilde laten gebeuren en daardoor reed iedereen tegen Merckx. Niemand lette daardoor op de Belg Julien Stevens en Ottenbros. Het duo reed weg bij het peloton en Ottenbros was de sterkste in de sprint.

In 1976 hield Ottenbros het voor gezien. Dat deed hij op een opzienbarende wijze: in het VPRO-televisieprogramma Het Gat van Nederland gooide hij zijn racefiets van de Zeelandbrug de Oosterschelde in. "Anderen hangen hem in de wilgen, ik gooi hem van de Zeelandbrug", sprak Ottenbros.