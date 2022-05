Hoornse Sylvia geeft S10 kledingadvies voor Songfestival: "Ze moet zich oké voelen"

"De kledingstijl van S10 vind ik heel erg passend. Het is echt een stoere chick, rebels ook. Ze vertaalt hoe ze zich voelt en dat vind ik heel mooi om bij haar terug te zien", zegt Sylvia Zwaan.

Ze bekijkt voor het NH-programma Culture Club beelden van de Hoornse zangeres, die in Abbekerk opgroeide en Nederland komende dinsdag vertegenwoordigt op het internationale liedjesfestijn. "Stien is vrij lang, dus het is heel goed dat ze in laagjes gaat werken."

Geen gekke dingen

Tot slot wordt haar gevraagd naar tips voor dé outfit tijdens het Songfestvival. Als de ogen van miljoenen kijkers op S10 zijn gericht, als zij optreedt in de halve finale. "Ik zou kiezen voor een styling die bij haar past. Ga geen gekke dingen aan de hand halen, waar zij zich niet oké bij voelt. Want als ze zich goed voelt, krijgt ze nog meer kracht en dan gaan we het Songfestival gewoon winnen!"

S10 staat op dinsdag 10 mei in de halve finale van het Eurovisie Songfestival in het Italiaanse Turijn, met het nummer De Diepte. De finale is op zaterdag 14 mei.