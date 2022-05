Grote stoet van 'bevrijdingsleger' doet komende dagen 't Gooi aan

De stoet komt door de hele regio en stopt de komende dagen ook op meerdere plekken, zodat bezoekers de oude legervoertuigen kunnen bekijken en een praatje kunnen maken met de bestuurders. Zo stopt de stoet vandaag op de Hilversumse Gijsbrecht van Amstelstraat, morgen op de Larense Brink en komend weekend gaan de auto's en motoren naar Naarden, Bussum, Muiden en Huizen.

De stoet kan elk jaar rekenen op flinke mensenmassa's langs de kant van de weg. Vaak komen de auto's en motoren onder luid gejoel langs. De oude legerauto's en motoren worden bestuurd door liefhebbers, vooral mensen die de oorlog zelf niet hebben meegemaakt. Toch rijden er ook elk jaar wat veteranen mee.

Het bevrijdingsfeestje van de regio duurt niet alleen een paar dagen zodat elke plaats bezocht kan worden, maar ook omdat de regio na de oorlog - 77 jaar geleden - een paar dagen werd bevrijd. Zo was 'bevrijdingsdag' in Hilversum bijvoorbeeld niet op 5 mei, maar pas twee dagen later.

Veteranen naar Naarden

Komende zaterdag worden de Gooise veteranen geëerd op de regionale veteranendag, deze keer in Naarden. Het gaat niet alleen om veteranen die gediend hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook alle oorlogen daarna. De veteranen worden uitgebreid bedankt voor hun daden, maar ook bezoekers kunnen de helden van toen ontmoeten. Zo staat er onder meer een speeddate met veteranen op het programma.

Door de gebeurtenissen in Oekraïne is het programma iets soberder dan eerst de bedoeling was. De dag gaat wel gewoon door, omdat de Gooise gemeenten het belangrijk vinden om stil te staan bij de waarde en betekenis van internationale vrede en vrijheid.