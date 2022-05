Straks live: dansen en genieten op Bevrijdingspop in Haarlem

Vanmiddag gaat NH Nieuws samen met mediapartner H105 live vanaf het oudste bevrijdingsfeest van Nederland: het Bevrijdingspop in Haarlem. Nadat door corona twee keer een fysieke 'bpop' niet door kon gaan, zal het vanmiddag een gezellige boel worden. Het feest is vanaf 15.30 uur te volgen op de website, app en televisie.

Tijdens onze live-uitzending spreken we onder andere met Bernt Schneiders en kunnen we genieten van optredens van Suzan & Freek, Rilan & The Bombardiers feat. Gallowstreet en Maan op het hoofdpodium. Krezip en FeestDJRuud XXL zullen daar de avond afsluiten.

Bevrijdingspopbezoekers vieren de vrijheid, maar staan er ook stil bij dat dit niet vanzelfsprekend is. Daarom is er het 5voor5-moment. Om 16.55 uur wordt er op alle bevrijdingsfestivals door heel Nederland tegelijk stil gestaan bij vrijheid. Dat gebeurt dit jaar met de Oekraïense zanger Aleksey Gorbunov.