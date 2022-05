🔴Live: dansen en genieten op Bevrijdingspop in Haarlem

NH Nieuws is samen met mediapartner H105 live vanaf het oudste bevrijdingsfeest van Nederland: Bevrijdingspop in Haarlem. Nadat door corona twee keer een fysieke 'bpop' niet door kon gaan, zal het vanmiddag een gezellige boel worden. Het feest is tot 17.00 uur te volgen op de website, app en televisie.