Kaalslag in Wijdenes: 151 bomen gaan tegen de vlakte

Eén ding is zeker: bewoners wachten een 'flinke kaalslag'. Het gaat om 151 iepen. "Ook wij betreuren dit enorm, omdat de bomen een prachtige bomenrij vormen en op het oog zeer gezond zijn", benadrukt woordvoerder Aukje Rypma aan NH Nieuws. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Hogeweg en de Middenweg.

Op het eerste gezicht lijken de iepen gezond. Toch vormen ze een gevaar. Want tijdens de stormen in februari is een van de bomen aan de Lekerweg omgewaaid. "Deze boom bleek slecht geworteld te zijn. Dit heeft ons gealarmeerd en daarom zijn we onderzoek gaan doen. Het leek lang goed te gaan."

Geënte bomen

Dertig jaar geleden al werden er methodes bedacht om de iepenziekte tegen te gaan, een veel voorkomende ziekte in West-Friesland. Het werkt op veel plekken, maar in Wijdenes niet. "De bomen bestaan in feite uit twee delen: een onderstam tot enkele centimeters boven de grond en een bovenstam van een andere soort die in het verleden aan de onderstam is vastgemaakt. In een later stadium, na aanvankelijk succes, kàn dit dus misgaan waarbij de onderstam – het wortelgestel – afsterft."

Uit onderzoek is gebleken, naar aanleiding van de omgevallen boom tijdens de februaristorm, dat dit bij de bomen aan de Lekerweg al aan de hand is. En de iepen staan nu vol in blad, vangen veel wind en vormen daarom een bedreiging voor de samenleving. "De kans om omwaaien is daardoor groter dan ooit. Zeker omdat er ook in de zomer fikse stormen kunnen voorkomen."

Harry Beemsterboer woont aan de Lekerweg en wandelt met zijn hond vaak langs de bewuste bomenrij die gaat verdwijnen. "Het is zonde van het gezicht, maar ik snap het wel", zegt hij. "Het laatste dat je wil, is dat zo'n boom op een huis terecht komt. Dan zijn we verder van huis. Ik heb gezien dat ze onderzoek hebben gedaan bij enkele bomen. Er zal zorgvuldig naar zijn gekeken."

Bomen schuin

Beemsterboer zag het effect van de voorjaarsstormen op de bomen. "Er stonden een aantal bomen schuin en er kwamen flinke takken af. Je moet er niet aan denken als zo'n boom op een huis valt."

Het gekapte hout – de gezonde en volgroeide bovenstam – krijgt een duurzame herbestemming, bijvoorbeeld in de meubelmakerij. In overleg met de gemeente Drechterland gaat het hoogheemraadschap nieuwe bomen terugplanten. "We streven ernaar dit komend najaar of winter al te doen. Dat is de beste tijd om nieuwe bomen te planten. In principe proberen we voor iedere gekapte boom weer een nieuwe boom te planten", zegt Rypma.