Berkhouse uit de hand gelopen: "De grootste kermisborrel van West-Friesland"

Het evenement Berkhouse is een beetje uit de hand gelopen, zegt Robin Vertelman lachend. Wat ooit begon als een gewone kermisborrel tijdens de kermis van Berkhout, is uitgegroeid tot een serieus evenement met zo'n 600 bezoekers. Dit weekend vindt het weer plaats. "We zijn zó blij dat we weer mogen."

Het verhaal is bekend. Door de coronapandemie stond ook het feest Kermisborrel Berkhouse twee jaar stil. Zowel de organisatie als de bezoekers staan te trappelen om weer los te mogen. Het wachten is voorbij, want zaterdag is het zover. "We zijn allemaal koetjes die voor het eerst weer de wei in mogen", zegt Vertelman.

Vertelman verwacht rond de 600 bezoekers. "Ik durf wel te stellen dat wij de grootste kermisborrel van West-Friesland zijn. En het enthousiasme bij de bezoekers is groot. De early bird-tickets waren binnen vier uur uitverkocht en de online kaartverkoop verloopt heel goed. We zijn zo goed als uitverkocht. Iedereen is blij om elkaar na corona weer te ontmoeten."

Flink gegroeid

Het evenement bestaat al zo'n 15 jaar en is flink gegroeid, heeft ook Vertelman als mede-organisator gezien. "Toen we begonnen, vroegen we de bezoekers een tientje en was er bier, wijn, fris en wat muziek. Nu is het allemaal groter en professioneler aangepakt. Al kijk je alleen al naar het podium en de artiesten die komen. Dat is een wereld van verschil."

Qua muziekgenre zet Berkhouse in op een mix van house en disco. Tussen 18.00 en 23.00 uur betreden de DJ's Thijs Koning, Stuck in de Cage, Praia, Rob Lee en Team TNT het podium. TIckets kosten 15 euro per stuk.

In totaal zorgen 24 vrijwilligers ervoor dat alles goed verloopt. "De organisatoren komen uit verschillende vriendengroepen. We zijn van verschillende generaties, maar we gaan voor elkaar door het vuur."