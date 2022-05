Payback time: financieel gezonder KLM lost honderden miljoenen corona-overheidslening af

KLM is begonnen met het terugbetalen van de lening die het tijdens de coronacrisis van de Nederlandse staat ontving. Die mogelijkheid heeft het bedrijf omdat het begin dit jaar voor het derde kwartaal op rij winst maakte.

Eind juni 2020 maakten toenmalig ministers Hoekstra van Financiën en Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat KLM een steunpakket van 3,4 miljard euro zou krijgen om de coronacrisis te overleven. Het grootste deel daarvan (2,4 miljard euro) bestond uit garanties op commerciële leningen, de rest (942 miljoen) uit een lening van de staat. Daar stond, of staat, wel iets tegenover: met het accepteren van het steunpakket heeft KLM zichzelf verplicht om het aantal nachtvluchten op Schiphol met een vijfde terug te dringen, van 32.000 per jaar naar maximaal 25.000 per jaar. Ook moest het bedrijf om de kosten te drukken flink in het personeelsbestand snijden. Zwarte cijfers Over januari tot en met maart van dit jaar behaalde het bedrijf een omzet van ruim 1,9 miljard euro. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met het de eerste drie maanden van 2021, toen de luchtvaart door de coronapandemie nog voor een groot deel op z'n gat lag. Maar het bedrijf draait niet alleen meer omzet, ook onder de streep gaat het de goede kant op. Hoewel er over de eerste drie maanden van dit jaar 'maar' 3 miljoen euro winst werd geboekt, is dat een veel beter resultaat dan een jaar eerder. Toen leed KLM nog een verlies van 337 miljoen euro. Ter vergelijking: over heel 2020 boekte KLM nog een verlies van 1,2 miljard euro.

De goede cijfers zijn vooral te danken aan het gestegen aantal passagiers. Vergeleken met de eerste drie maanden van vorig jaar (1,4 miljoen) stapten er in de eerste drie maanden van dit jaar (4,8 miljoen) ruim drie keer zoveel passagiers aan boord van KLM-vliegtuigen. Kanttekening bij zwarte cijfers is dat KLM - zoals alle Nederlandse bedrijven - in het eerste kwartaal van dit jaar nog een beroep kon doen op NOW-steun. De 140 miljoen euro die het bedrijf in die vorm kreeg overgemaakt, draagt gedeeltelijk bij aan het positieve financiële resultaat. 311 miljoen euro terugbetaald KLM maakte eerder deze week 311 miljoen euro naar de staatskas, en directeur Pieter Elbers hoopt - gelet op de ontwikkelingen in de luchtvaart - nog dit jaar meer aflossingen te kunnen doen. De maatschappij staat nu nog voor 631 miljoen euro in het krijt. "Een ontzettend belangrijke stap in velerlei opzichten die de veerkracht en inzet van alle KLM-collega’s onderstreept. De focus zal de komende periode liggen op enerzijds het aflossen van de leningen en anderzijds de operatie en werkdruk", laat hij in het persbericht weten. Chaos op Schiphol Met 'werkdruk' verwijst hij naar de personeelstekorten en de chaos die als gevolg daarvan deze meivakantie herhaaldelijk op Schiphol ontstond. Bovenop de personeelstekorten kwam in het eerste weekend van de meivakantie een wilde staking van bagagepersoneel, wat tot gigantische drukte, ruim honderd geschrapte en nog veel meer vertraagde vluchten én een verkeersinfarct rond Schiphol leidde. Eergisteren bood Schiphol-topman Dick Benschop zijn excuses aan voor de overlast, en zegde toe honderden extra beveiligers in dienst te nemen. Volgens FNV is dat niet genoeg: de vakbond heeft daarom een eisenpakket voor al het Schiphol bij de directie neergelegd. Een gesprek over dat eisenpakket verliep positief, meldde FNV-woordvoerder Joost van Doesburg gisteren. Vandaag gaan de gesprekken verder.