Twee minuten stil bij dodenherdenking in Enkhuizen

Traditiegetrouw is in het Wilhelminaplantsoen twee minuten stilte gehouden voor de slachtoffers die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog. Ook werd er stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. Na twee jaar zonder publiek – vanwege corona – mocht het nu weer. In het bijzijn van tientallen bezoekers werden er kranzen en bloemen gelegd bij het monument 'de Stedemaagd'.

In het Engels sprak Van Zijlen zijn steun uit aan de Oekraïners die aanwezig waren - Peter Goedhart / WEEFF

De bezoekers verzamelden zich vanaf 19.00 uur bij de Zuiderkerk, waar eerst een herdenkingsbijeenkomst werd gehouden. Daarna volgde er een stille tocht naar het monument 'De Stedemaagd’ in het Wilhelminaplantsoen. Hier vond de herdenking en het blazen van de taptoe plaats. Na het Wilhemus nam burgemeester Eduard van Zuijlen het woord. "Oorlog en vrede. Nooit eerder in mijn leven heb ik gevoeld hoe dun de lijn is tussen die twee als dit jaar. Al zestig jaar loop ik rond op deze aarde. Ik ben een kind van de Koude Oorlog. Maar nu – met de Russische inval in Oekraïne – besef ik pas echt hoe ongelooflijk waardevol vrede is. Maar we weten ook hoe breekbaar deze kan zijn."

Dodenherdenking in Enkhuizen Peter Goedhart / WEEFF

Wees waakzaam Want naast het herdenken van de moedige burgers, militairen en verzetstrijders die voor de vrijheid van Nederland en Enkhuizen zijn gestorven. Maar ook de vele vele Joden, Sinti en Roma die zijn vermoord, stond de burgemeester ook stil bij de oorlog in Oekraïne. "Dit hadden we geen van allen zien aankomen of bedenken. Toch is het gaande. Nietsontziend, niemand ontziend. Een invasie voor landjepik. Bombardementen op burgerdoelen, executies en ontvoeringen. We staan versteld en ontzet. We worden met ons neus op de feiten gedrukt, dat een oorlog in Europa niet iets is van tachtig jaar geleden."