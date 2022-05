Speciale herdenking voor kinderen in Enkhuizen: "We hebben heel veel geleerd"

Enkele uren voor de nationale herdenking vond in Enkhuizen al een bijzondere herdenkingsceremonie plaats: een herdenking voor en door kinderen. Het Enkhuizer 4 & 5 mei comité organiseert dat elk jaar, bij het monument aan de Nelson Mandeladreef. "Omdat we het belangrijk vinden om kinderen bij de oorlog te betrekken."

Verschillende basisschoolleerlingen uit Enkhuizen mochten vandaag gedichten of muziek voordragen, voorafgaand aan een moment van twee minuten stilte.

De voorbereiding van die voordrachten gebeurde al op school, vertelt Anita Bonnema van het 4 & 5 mei comité Enkhuizen. "We hebben gastlessen georganiseerd om de leerlingen te betrekken bij de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben hun beleving bij wat ze geleerd hebben verwerkt in de teksten."

Bewust maken

Het comité wil kinderen graag betrekken bij de herdenking: "Oorlog komt nog steeds voor. Wij willen kinderen ervan bewust maken dat oorlog niet alleen ver weg is, maar ook dichtbij voor kan komen."

Verwijzingen naar de oorlog in Oekraïne waren dan ook onvermijdelijk. Enkhuizer burgemeester Eduard van Zuijlen haalde de oorlog ook aan in zijn toespraak, voorafgaand aan het herdenkingsmonument. Van Zuijlen werd geïntroduceerd door zijn jeugdige ambtsgenoot: kinderburgemeester Quinn Andrea, van basisschool Het Mozaïk.

De elfjarige Quinn mocht vandaag voor het eerst speechen in zijn rol als kinderburgemeester. Het beviel wel, vertelt hij. Hoewel het ook een beetje spannend was. "We hebben veel geleerd over de oorlog, heel veel wist ik nog niet. Ik vond het fijn om er vandaag over te praten."

Schoolgenoot Parel Langenberg (12) mocht bloemen leggen bij het monument. "Dat was bijzonder", vertelt ze. "Omdat het over mensen van vroeger gaat en over hoe zij de oorlog hebben beleefd. Heel mooi om te doen."