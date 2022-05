KNVB start onderzoek naar 'antisemitisch' geweld tijdens zaalvoetbalwedstrijd

De aanklager amateurvoetbal van de KNVB start een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen van gisteravond in de Emergohal in Amstelveen. Daar raakte een speler van de Joodse zaalvoetclub Maccabi gewond bij een aanval door een speler van de Amsterdamse tegenstander Atletico.

Dat bevestigt een woordvoerder van de voetbalbond telefonisch aan NH Nieuws, naar aanleiding van berichtgeving in andere media.

"De aanklager werkt onafhankelijk en kan naar aanleiding van een melding, maar ook naar aanleiding van berichten in de media een onderzoek starten", vertelt hij. Dat laatste is nu het geval. Hoewel het om een wedstrijd in een officiële competitie ging, was er geen scheidsrechter aanwezig en is het incident dus niet officieel bij de KNVB gemeld.