Niet iedereen blij met kermis midden in Helderse woonwijk: "Alsjeblieft niet hier"

Het plan lag er al een paar jaar, maar werd toch weer afgelast door corona: een extra kermis in Den Helder in het voorjaar. Maar nu mag het eindelijk en zijn de kermisattracties weer uit de stalling gehaald.

Midden in een Helderse woonwijk, naast FC Den Helder, is het net na de opening al gauw weer erg druk bij de kermis. "Mensen hebben de kermis weer helemaal omarmd", vertelt René Duursma, directeur van kermisorganisatie Duursma Groep. Een extra kermis in het voorjaar past dan ook helemaal bij de behoeften van de mensen, vindt hij. "Ze hebben de kermis door corona echt gemist."

Er hangt een gezellige sfeer op de kermis, maar aan de overkant kijkt een buurman met een verbaasde blik naar alle mensen. "Er is niks afgesproken met niemand hier uit de buurt", vertelt hij. De plek is volgens hem alles behalve juist, omdat het te klein is, het aan een drukke straat ligt en er veel kinderen lopen. "Er zijn genoeg plekken om het te doen, maar alsjeblieft niet hier", aldus de buurman.

Volgens Duursma is er zorgvuldig naar een juiste plek voor de kermis gekeken. "Dit is twee jaar geleden al besproken samen met de gemeente", vertelt René. "Met dit soort wijkinitiatieven kunnen we alle doelgroepen bereiken en is het voor iedereen toegankelijk."

Als deze editie een succes wordt, sluit Duursma dan ook niet uit om dit concept jaarlijks terug te laten komen in het voorjaar.