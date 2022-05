Oude legervoertuigen bij museum 1940-1945 Schagen: "Blij dat we in een vrij land leven"

Bij Slot Schagen is vanmorgen een colonne oude voertuigen aangekomen die het publiek een impressie moet geven hoe het er rond de bevrijding in 1945 uit gezien moet hebben. Museum 1940-1945 Schagen en Museum collectie '39-'45 in Winkel werken samen om de mensen vooral duidelijk te maken hoe belangrijk onze vrijheid is

Oude legervoertuigen bij museum 1940-1945 Schagen: "Blij dat we in vrij land leven" - NH Nieuws

"De mannen uit Winkel hebben allemaal fantastische, originele voertuigen uit de oorlog meegenomen, zegt Niekjan Grooff. Hij runt het Museum 1940-1945 in één van de torens van Slot Schagen, "Ze zijn vandaag op bezoek bij het oorlogsmuseum hier in Schagen. Het is een stuk geschiedenis en ik denk dat we blij mogen zijn dat we in een vrij land leven"

"Het was belangrijk en het ís belangrijk. Vrijheid komt niet voor niets", zegt Henk Coehoorn van museum Collectie '39-'45 uit Winkel, "Het is goed om te laten zien wat er hier 80 jaar geleden allemaal gebeurd is. En we hebben nog steeds met dreiging te maken. Je hoeft momenteel de televisie maar aan te zetten en je ziet de ellende en het geweld op je afkomen"

Bevrijding

Door corona kon dit twee jaar lang niet door gaan. "Dit is eigenlijk ook nog steeds een beetje in het kader van 75 jaar bevrijding", legt Niekjan Grooff uit, "Dat kon toen niet vanwege alle coronatoestanden. Vandaar dat ze nu op 77 jaar bevrijding zijn gekomen"

Bij het museum in Winkel hebben ze tijdens de gedwongen coronapauze niet stilgezeten. "We hebben veel aan de voertuigen gewerkt, zoals de restauratie van deze verbindingswagen", vertelt Henk Coehoorn, "Deze werd gebruikt voor de communicatie van- en naar de eenheden maar ook naar de 'Staf'"

Druk

De voertuigen staan nog tot 17.00 uur bij Slot Schagen. Nadat de wagens waren neergezet, kwamen er al meteen belangstellenden een kijkje nemen. "Ik dacht eerst even wat is het rustig", zegt Niekjan Grooff met een lach, "Maar toen ze zich hadden opgesteld werd het meteen druk. Dat is mooi!"