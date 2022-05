Eerste herdenking bij nieuw Joods Namenmonument: "Mensen teruggebracht naar Zandvoort"

Voor de eerste keer zijn de oorlogsslachtoffers herdacht bij het nieuwe Joods Namenmonument van Zandvoort. Om twaalf uur werd de jaarlijkse ceremonie gehouden met toespraken van burgemeester David Moolenburgh en rabbijn Shmuel Spiero. "Het voelt heel bijzonder om hier te staan", zo vertelt Wilma Schrama van Stichting Joods Namenmonument. "We hebben altijd al herdacht hier bij het oude monument, maar het deed niet af aan wat er gebeurd is hier in Zandvoort."

Het nieuwe monument werd afgelopen najaar onthuld in het bijzijn van honderden belangstellenden. Het monument dat staat aan het einde van de Doctor Johannus G. Mezgerstraat is veel groter dan de oude gedenksteen die er voorheen stond. En alle 308 namen van Joodse Zandvoorters die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog, staan erop. De oude gedenksteen is verplaatst naar de begraafplaats.

Jeugd

Tijdens de eerste herdenking vandaag, kwamen ook een aantal leerlingen van de Mariaschool aan het woord. Ze mochten vertellen over hun bezoek met school aan het Joods Namenmonument in Amsterdam. "Ik vond het heel erg en emotioneel dat er zoveel mensen en kinderen zijn overleden zonder begrafenis", vertelt Josefien. Ook Valentijn is diep geraakt door wat hij daar zag. "Het is raar om te bedenken dat al die mensen dood gemaakt zijn om wie zie zijn."

Wilma Schrama is blij dat de jeugd betrokken is bij de jaarlijkse herdenking. "Ik vind het heel goed. De kinderen hebben in Amsterdam de 102 duizend namen zien staan en die vonden dat zo indrukwekkend, ze waren echt stil."

Ook Linda Clewits van de stichting vindt het belangrijk om de verhalen over de oorlog en de slachtoffers over te brengen aan de jongeren. "Daarom is het zo belangrijk dat we nu een monument met de namen erop hebben in plaats van alleen een kastje. We zien het alsof alle mensen teruggebracht zijn naar Zandvoort."