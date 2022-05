Taptoeblazer Boni Rietveld bereidt zich voor op dodenherdenking

Op honderden plaatsen in Nederland bereiden trompettisten zich voor op het spelen van het signaal waarmee de twee minuten stilte tijdens dodenherdenking worden ingeluid. Zo ook Boni Rietveld, die al jaren de vaste trompettist is van de herdenking bij het oorlogsmonument in Bloemendaal. "Ik ben ieder jaar weer dankbaar dat ik dit mag doen", zegt hij.

Muziekmaken lijkt soms op sporten, vertelt Rietveld, die iedere morgen de tijd neemt om rustig in te blazen. Zeker op de dag dat 's avonds de taptoe gespeeld moet worden. "Je moet een goede warmingup doen zodat je spieren zijn voorbereid op de taak die je moet gaan uitvoeren." Hij geniet ook van de klank van zijn trompet buiten in de stilte: "Je hoort de vogels fluiten en al die mensen om je heen en dan de klank van de trompet, dat is zoiets bijzonders."

Hij beschrijft wat het spelen van de taptoe tijdens dodenherdenking tot een bijzondere gebeurtenis maakt: "Wat het bijzonder maakt, is dat je met je gedachten bent bij waar het over gaat en dat je je desondanks heel erg moet focussen op wat je moet doen." Het is meestal doodstil en vaak is de stemming emotioneel tijdens herdenking, je moet dan ook goed voorbereid en lef hebben om die stilte te doorbreken met het geluid van een trompetsignaal.

Over het signaal dat gespeeld wordt tijdens dodenherdenking bestaat wel eens verwarring. Boni Rietveld legt uit dat het gaat om twee verschillende signalen. Het taptoe-signaal is een écht Nederlands signaal dat weerklonk als de 'tap toe ging': het bierdrinken was voorbij het was tijd voor de soldaten om naar bed te gaan. De taptoe wordt dan ook gespeeld bij Nederlandse herdenkingen. Als er Engelsen of Amerikanen herdacht worden, wordt het Last Post-signaal gespeeld. Ter illustratie laat Boni het begin van beide signalen horen zodat het verschil duidelijk te horen is.

Uniform

Het gebeurt niet overal, maar in Bloemendaal gaat de signaalblazer gekleed in een militair uniform. Het is zeker niet verplicht en op tal van plaatsen verschijnt de trompettist in burgerkleding. Maar Bodi Rietveld heeft als overste buiten dienst bij het Korps Commandotroepen een militaire achtergrond. "Het taptoe-signaal is een militair signaal dus als je gerechtigd bent een uniform te dragen vind ik het gepast dat ook te doen," aldus overste buiten dienst Rietveld. En ook het uniform wordt grondig voorbereid: koperen knopen en epauletten worden voor de herdenking gepoetst.