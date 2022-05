Oorlogsdagboek van oudoom maakt diepe indruk op Hans: "Hij zou gefusilleerd worden"

De Midwoudse Hans Katers (67) koestert al decennia lang het bijzondere dagboek van zijn oudoom. Geert de Vries was een belangrijke verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog, die onder andere een persoonlijke bedankbrief kreeg van Prins Bernard en de kist als slipperdrager droeg tijdens de begrafenis van Hannie Schaft. Op 18 maart 1945 werd hij zelf gevangen genomen vanwege tegenstand tegen de Duitsers. De Vries zou gefusilleerd worden, maar kwam uiteindelijk toch wonderbaarlijk vrij. Zijn periode van gevangenschap en de angst om gefusilleerd te worden, beschreef hij extreem gedetailleerd in zijn dagboek. "Ik krijg er echt de rillingen van als ik het lees."

Geert de Vries was een belangrijke verzetsstrijder tijdens de tweede wereldoorlog en was de broer van de opa van Hans Katers, die zijn dagboek enorm koestert - NH Nieuws

"Op dinsdag 10 april 1945 des morgens, zou ik door de Duitsers gefusilleerd worden", leest Hans Katers voor uit het dagboek van De Vries. Zelf heeft Katers zijn oudoom nooit gekend, maar desondanks is hij een trotse bezitter van het erfstuk. De dochter San van Geert de Vries koesterde het album van haar vader enorm maar na een ziektebed (van San), kreeg Katers het album begin jaren '90 in handen. "Het dagboek geeft een beschreven situatie van de laatste maanden van de oorlog en daarna", vervolgt Katers. "Geert de Vries beschreef welke sabotage- en spionagewerkzaamheden hij samen met anderen verrichtte, maar vertelt in het album ook in detail hoe het was om gevangen genomen te worden door de Duitsers en de angst om gefusilleerd te worden."

Op zondagochtend 18 maart 1945 wordt Geert de Vries gearresteerd door de Sicherheitsdienst (SD). - Tom de Vos

Gearresteerd en gevangen genomen De Vries had op de dag van zijn arrestatie gehoord dat Grünen (Duitsers) onderweg waren naar Haarlem West. Hij wilde zijn kameraad Van Asten waarschuwen, maar werd in de Leidschestraat staande gehouden en gearresteerd door de Duitsers. "Hij had valse persoonsbewijzen bij zich en ook werd bij hem thuis zijn Nederlandse Officiersuniform (Luitenant) gevonden", verklaart Katers. De Vries werd overgebracht naar de strafgevangenis aan de Weteringschans in Amsterdam. Daar kreeg hij op 7 april 1945, na een diepgaand verhoor van 2,5 uur, te horen dat hij schuldig was aan tegenstand tegen de Duitse Weermacht en op dinsdagochtend 10 april gefusilleerd zou worden. "Het was toch wel een klein wonder dat hij op de dag van zijn executie is overgebracht naar een andere cel", vervolgt Katers terwijl hij door het authentieke boek bladert. "Ik denk dat hij uiteindelijk niet is gefusilleerd omdat de Duitsers ook wel wisten dat ze de oorlog aan het verliezen waren. Maar de angst die De Vries de dagen ervoor gevoeld heeft, lees je terug in het dagboek en daar krijg ik nog steeds de rillingen van." Medailles, foto's en geheimschriften Zijn gevangenschap beschreef De Vries op 1 mei 1945 in dertien zeer gedetailleerde pagina's maar tevens bewaarde hij ook al zijn medailles, foto's en zijn lange onderbroek waarop tot de dag van vandaag nog steeds geheimschriften in staan.

Op de lange onderbroek van Geert de Vries stonden geheimschriften zodat hij vanuit de gevangenis met zijn familie kon communiceren - Tom de Vos

Toen De Vries gevangen zat mocht de familie één keer per week zijn vuile was op komen halen. "Hij schreef dan korte berichtjes en zorgde ervoor dat hij de onderbroek heel smerig maakte", lacht Katers met de broek in zijn handen. "Want daardoor zouden de Duitsers nooit in de broek willen kijken. Eenmaal gewassen bleef het bericht over in de broek en was een soort van communicatie mogelijk." Trots kijkt Hans Katers naar de persoonlijke brief van Prins Bernard aan Geert de Vries. "Hij kreeg van Prins Bernard een bedankje vanwege zijn actieve dienst van de Binnenlandse strijdkrachten."

De bedankbrief van Prins Bernard aan Geert de Vries - Tom de Vos

Slipperdrager Hannie Schaft Tot slot was Geert de Vries tevens de drager van de kist tijdens de begrafenis van de bekende verzetsstrijdster Hannie Schaft. De kist droeg De Vries samen met drie andere verzetsstrijders (slipperdragers). Bij deze bijeenkomst waren ook Prins Bernard, Prinses Juliana en de Koningin aanwezig.

Geert de Vries droeg de kist (slipperdrager) van Hannie Schaft - Tom de Vos

"Ik denk dat hij dit zo nauwkeurig heeft beschreven vanwege twee redenen", concludeert Katers. "Ten eerste om vast te leggen dat dit nooit meer mag gebeuren. En ten tweede om al zijn nare ervaringen van zich af te schrijven. De emoties en alle gevoelens die hij daarbij had en om dat in één document vast te leggen." Verzetsstrijder Geert de Vries overleed in 1974 en werd 80 jaar. De erfstukken blijven voorlopig nog in de woning van Katers in Midwoud liggen. "Ik zou het uiteindelijk wel afstaan aan een museum als het niet in een oud archief komt te liggen. Mensen moeten dit zien."