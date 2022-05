Kijk uit waar je loopt! De zandbijen zijn op pad

Nederland kent ruim 350 soorten bijen. De meeste van onze bijen leven niet met zijn allen in één groot nest, zoals de honingbij, maar alleen. Ze zijn solitair, zoals dat heet. Die dieren vinden ergens een gaatje, leggen daar één eitje in en voegen daar een bolletje stuifmeel bij. Daarna maken ze het gaatje dicht en zoeken ze weer een nieuwe nestplek. Sommige doen dat in een boomholte, andere onder een polletje gras of in een verlaten muizenholletje.

Zandbijen zoeken een stukje grond op en graven een holletje voor één ei of een gangetje voor meerdere eieren. De zon moet het eitje warm houden en daarom vind je ze vaak op zuidelijk gerichte hellinkjes of tussen stenen. Die warmen lekker op in de zon en houden die warmte vast ook als het in de avond afkoelt.

Vreemd eten

In de video zien we, vermoedelijk, een vroege zandbij aan het werk tussen de stoeptegels pal voor onze eigen ingang. Na gedane arbeid heeft het diertje wat moeite om de lucht in te komen, maar uiteindelijk vliegt ze weg.

Het gaat niet zo goed met wilde bijen. Als je iets voor ze wilt doen, kan je het beste onkruid laten staan. Juist aan die inheemse planten zijn de bijen gewend. Die geven precies op het juiste moment het voedsel dat de bijen nodig hebben. Tuincentrumplanten komen vaak uit verre streken en zijn weer net even anders. Vreemd eten bekomt de bijen soms net zo slecht als de rare hapjes in het buitenland waar jij buikloop aan over hield.

Dus: minder opruimen en aanvegen en hier en daar onkruid laten staan. Dank namens de bijen. En ook namens de vlinders!