Brand aan de Peerlkamplaan: "Ik was borrelhapjes aan het bakken in mijn oven"

Een brand in een appartement aan de Peerlkamplaan in Hilversum heeft flinke schade veroorzaakt. De woning eronder heeft waterschade opgelopen. Voor de zekerheid was de brandweer, politie en ambulance aanwezig, maar niemand is gewond geraakt.

Met nog verse roetvegen op zijn wang en lippen vertelt de 46-jarige Arnoud wat er gebeurde in zijn appartement. "Ik was borrelhapjes aan het bakken in mijn oven en opeens vliegt die in de fik. Ik probeerde het nog te blussen, maar na een minuut moest ik toch 112 bellen."

"Het is zo vervelend dat dit is gebeurd, het is toch je paleisje"

Al twaalf jaar woont hij in het gebouw. "Het is zo vervelend dat dit is gebeurd, het is toch je paleisje." Arnoud heeft rook ingeademd, maar maakt het goed. Wel moet hij voorlopig even ergens anders overnachten.

Brandweer

De brandweer zelf wil niet bevestigen of de oven de oorzaak van de brand is. Wel laten ze weten dat een van de appartementen beschadigd en helemaal zwartgeblakerd is. Het appartement eronder heeft waterschade opgelopen. De rook was in de directe omgeving te zien en te ruiken, maar de brandweer had de brand snel onder controle.

Toch waren de brandweer en politie nog een tijd aanwezig. Het kostte de dienstverleners namelijk wat tijd om de sleutels van alle appartementen te vinden om elektriciteit, water en gas af te sluiten en nacontrole voor mogelijke koolstofmonoxide te verrichten. Van dit laatste was uiteindelijk geen sprake.

Ook de andere bewoners van het appartementencomplex hebben geen verwondingen opgelopen. Er wordt gekeken wanneer de bewoners weer hun woning in kunnen.