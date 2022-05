Kleine koolmeesjes bijna uit 't ei: Purmerender Frank gekluisterd aan eigen livestream

Zijn vrouw wordt er soms gek van, maar Purmerender Frank Reijn kan er geen genoeg van krijgen: zijn vogelhuisje. 'In mei leggen alle vogels een ei' is een bekend gezegde. De koolmees in Franks vogelhuis heeft dat ook daadwerkelijk gedaan. Als de Purmerender goed rekent, worden de koolmeesjes vandaag geboren en door de camera op het vogelnestje kan iedereen meekijken.