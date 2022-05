Steeds minder mensen maakten de bevrijding mee: in Bergen en Laren wonen nog de meeste

Nederland is vandaag 77 jaar geleden bevrijd. Het aantal mensen dat de bevrijding na de oorlog heeft meegemaakt daalt ieder jaar. Relatief de meeste van hen wonen in Laren en Bergen, blijkt uit cijfers van het CBS.

Op de kaart hieronder is per gemeente te zien hoeveel inwoners al geboren waren tijdens bevrijdingsdag. Bij het klikken op een gemeente is te zien hoeveel van hen volwassen waren tijdens de bevrijding.

In Amsterdam wonen van alle gemeenten in de Noord-Holland relatief de minste mensen die de bevrijding bewust of onbewust hebben meegemaakt: slechts 4 procent van de inwoners, zo'n 34.987 mensen.

Dat deze twee gemeenten zo hoog scoren, is overigens niet gek: Bergen is ook de sterkst vergrijsde gemeente van Nederland en Laren bevindt zich op de tweede plek.

Daar was 14,4 en 12,5 procent van de huidige inwoners al in leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. In Bergen gaat het om 3.708 mensen en in Laren om 1.637 inwoners. Ook landelijk zijn dit de gemeenten met relatief de meeste inwoners geboren voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Circa 1,2 miljoen nog levende Nederlanders waren er bij de bevrijding bij in 1945. Het merendeel van hen was nog een kind. Er zijn naar schatting nog 27.000 Nederlanders in leven die destijds 18 jaar of ouder waren.

Vooral vrouwen

Het aantal mensen dat toen in leven was, daalt snel. Dat geldt vooral voor de groep die destijds volwassen was. Zo waren er vorig jaar nog 38.000 van hen in leven, dat zijn er dit jaar dus 11.000 minder. Ongeveer driekwart van die groep is vrouw.

De bevrijding vond niet overal tegelijkertijd plaats: zo was Limburg al in september 1944 bevrijd, de officiële overgave volgde ruim een half jaar later. Alleen op Texel en Schiermonnikoog gaven de Duitsers zich niet meteen gewonnen. Die werden een maand later alsnog bevrijd.