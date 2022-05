Regenbooggezin legt krans tijdens Haarlemse dodenherdenking: "Een bijzonder moment"

Tijdens de traditionele kranslegging vanavond op de Dreef in Haarlem zal een 'regenbooggezin' ook een kans leggen: dit gezin bestaat uit twee vaders, twee moeders en twee kinderen. De herdenking op de Dreef vraagt vaker speciale aandacht voor de LHBTQ-gemeenschap. "Mooi dat we in een land leven waar dit kan."

Regenbooggezin met Sylvia Weijmer, Charlotte Bakker, Alberto Klein Goldewijk, Jan Willem van Riel en Abe en Juune - Jan Willem van Riel

Toch is het een beetje spannend voor het zestal vanavond. Toen ze hiervoor gevraagd werden, had Sylvia Weijmer, een van de twee moeders uit het regenbooggezin, nog niet helemaal door wat het kransleggen voor ze betekende. "Maar naarmate deze dag dichterbij kwam, vind ik het een bijzonder moment om dit met zijn zessen te doen." Ze vindt het mooi dat ze in een vrij land woont waar zij in deze samenstelling in het openbaar een krans kunnen leggen. "Het is speciaal dat wij dit kunnen doen", aldus Weijmer. Herdenking De kinderen zijn meestal bij de moeders en een keer in de twee weken verblijven ze bij de vaders. Vanavond is het hele gezin samen. Dan zullen Sylvia en haar vrouw Charlotte Bakker samen met Alberto Klein Goldewijk en Jan Willem van Riel en hun kinderen Abe en Juune de krans leggen. Tijdens de herdenking op de Dreef is er altijd speciale aandacht voor de lhbtq-gemeenschap. "Ik moet eerlijk toegeven dit nog niet te weten", zegt Weijmer. "Maar kennelijk is er dus een plek waar tijdens de dodenherdenking die community samenkomt. Dat maakt het wel extra bijzonder dan."

Quote "De kinderen oefenen de kranslegging met een hoelahoep" Sylvia Weijmer

Vanuit de Grote Kerk, waar de dienst begint, zal er een stille tocht zijn naar de plek van de kranslegging bij het standbeeld 'Man voor het Vuurpeleton' aan de Dreef. "Ik zag al een fotootje voorbij komen waarop de kinderen met een hoelahoep aan het oefenen waren hoe ze de krans moeten leggen. Dus ze weten in ieder geval wat ze moeten doen." Het programma start in de Grote of Sint Bavo Kerk aan de Grote Markt. De plechtigheid aan de Dreef zal starten rond 19.40 uur. Daarnaast is er bij de Westergracht, in het Burgemeester Reinaldapark en de Jan Gijzenbrug ook een herdenkingsbijeenkomst. Het volledige programma vind je hier.