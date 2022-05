De Peiling: ik ben vanavond twee minuten stil

Nederland staat vanavond weer stil bij alle burgers en militairen die in oorlogen zijn omgekomen sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog. Om 20:00 uur herdenken we de slachtoffers met twee minuten stilte en daarover heeft iedereen zijn eigen gedachten.

In het hele land vinden vandaag herdenkingen plaats. Zo zal de Dam in Amsterdam, waar de Nationale Dodenherdenking jaarlijks wordt gehouden, naar alle waarschijnlijkheid weer volstaan met mensen.

Het thema van de herdenking is vrijheid in verbondenheid. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil met het thema ook benadrukken hoe onze vrijheid verbonden is met de vrijheid van anderen. De huidige oorlog in Oekraïne laat nu zien hoe kwetsbaar die vrijheid is, aldus het comité.

Iedereen heeft eigen gedachten

Om 19.50 uur begint de herdenking op de Dam, waar de koning en koningin de eerste krans bij het Nationaal Monument leggen. Na het taptoe-signaal volgen de traditionele twee minuten stilte om 20.00 uur. Tijdens deze twee minuten herdenkt iedereen op zijn eigen manier. De een aan familieleden die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de ander aan de slachtoffers van andere oorlogen en vredesmissies.

Waar denk jij aan tijdens deze twee minuten stilte?