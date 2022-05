Bevrijdingsdag: wat is er in West-Friesland te doen?

Op het podium zijn er optredens, zoals een goochelshow. Om 16.00 uur is het programma bestemd voor een iets oudere doelgroep, met optredens van singer-songwriters als Johan Keeman, Pieter Baas en Erwin Nyhoff. Ook is het terras de hele dag open en zijn er foodtrucks.

In Bovenkarspel is het drie dagen feest op het Streekplein. De dag wordt om 11.00 uur geopend door burgemeester Ronald Wortelboer en vijf jonge dichters, die vertellen wat vrijheid voor hen betekent. Tussen 11.30 en 16.00 uur is er een kinderprogramma, met onder meer een silent disco, fruitspiesjes maken en workshops.

Om 14.00 uur ontsteekt de burgemeester het vuur bij het monument 'de Stedemaagd'. Op het Wilhelminaplantsoen zijn er dan ook kinderactiviteiten, zoals schminken, een circusschool, pony rijden, knutselen en workshops. Ook dieren van de kinderboerderij zijn er om geaaid te worden. Ook de theetuin in het Hertenkamp is open van 10.00 tot 17.00 uur.

In de nacht van 4 op 5 mei zal de Vlam van de Vrijheid opgehaald worden uit Wageningen, de stad waar bijna tachtig jaar geleden de vrede werd getekend. Aan deze bevrijdingsvuurestafette doen dit jaar, naast leden van het 4 en 5 mei anti-discriminatiecomité in Enkhuizen, ook leden van KSM mee. Op tandems wordt het vuur naar Enkhuizen gebracht.

Speciale herdenking voor kinderen in Enkhuizen: "We hebben heel veel geleerd"

Speciale herdenking voor kinderen in Enkhuizen: "We hebben heel veel geleerd"

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]