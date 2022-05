Droog weer bij dodenherdenking verwacht, zonder jas naar bevrijdingsfestival zit er niet in

Paraplu's zijn niet nodig tijdens de dodenherdenking vanavond, dat voorspelt weerman Jan Visser. "Het is vandaag droog en zonnig, met later op de dag wat bewolking", zegt hij. Voor Bevrijdingsdag raadt hij aan om een dun jasje mee te nemen.

De weergoden houden zich dit jaar koest. Dat was vorig jaar wel anders. Toen teisterden zware windstoten van wel 90 kilometer per uur het hele land en was er kans op regen voor de avond. Maar om 20.00 uur was het droog tijdens de Nationale Dodenherdenking op De Dam.

De temperatuur is vanavond zo'n 11 graden, later in de avond kan er nog wat regen vallen.

Morgen feesten in een shirtje en korte broek zit er niet in. "Morgen is er iets meer bewolking, met de in de ochtend wat regen. In de middag breekt de zon door en wordt het een graad of 16", zegt Visser.

Voor de bezoekers van de bevrijdingsfestivals in Amsterdam en Haarlem heeft hij wel een kledingadvies: "Ik zou een jasje meenemen, geen dikke jas, maar een dun jasje is wel aan te raden."

"De kans op een bui is groter in het binnenland, dan bij ons in het westen", voorspelt Visser.

Na twee jaar weer met publiek

Het is dit jaar de eerste dodenherdenking sinds 2019 waarbij het publiek welkom is. Vanwege het coronavirus was er bij de verschillende herdenkingen in de provincie slechts een klein groepje genodigden welkom.

Ook de bevrijdingsfestivals gingen twee jaar lang niet door. Vorig jaar traden de Ambassadeurs van de Vrijheid Davina Michelle, Tino Martin en Jonna Fraser via een livestream op. Dit jaar vliegen Donnie, Duncan Laurence, Freskku en Suzan & Freek zoals vanouds per helikopter van festival naar festival.