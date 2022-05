Amsterdammers Blauw-Wit halen Rotterdammer bij de selectie

Korfbalclub Blauw-Wit heeft Niels Stuurstraat toegvoegd aan de selectie voor volgend seizoen. De Rotterdammer komt over van hoofdklasser Nieuwerkerk.

De 23-jarige korfballer speelde vijf jaar in het eerste van Nieuwerkerk. Met die club haalde hij onder andere de play-offs voor plaatsing voor de Korfbal League. Vanwege de coronacrisis zijn die wedstrijden nooit gespeeld.

Stuurstraat kijkt uit naar zijn debuut op het hoogste niveau. "Mijn doelstelling is om mezelf te kunnen meten met de spelers van Korfbal League-niveau en wat toe te voegen aan de selectie van Blauw-Wit."

Afgelopen seizoen wisten de Amsterdammers zich via de degradatiepoule te verzekeren van nog een seizoen in de Korfbal League. Ook de Noord-Hollandse clubs Koog Zaandijk en Groen Geel zijn actief in de eredivisie van het korfbal.